Две выброшенные на улицу хаски ищут новый дом в Пскове

10:09, 26 января 2021, ПАИ

В Пскове в добрые руки отдают двух хаски, которых выбросили на улицу. Пристройством занимается псковичка Александра Лаба, которая уже много лет спасает брошенных собак северных пород.

Она рассказала Псковскому агентству информации, что собак зовут Веста и Айса. От них по разным причинам отказались хозяева. Айсе 1 год, она привита и стерилизована. «Собака очень ориентирована на человека, хорошо обучаема. Очень ласковая, но с характером. Находится на домашней передержке, дома ведёт себя замечательно», - рассказала куратор.

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Весте 8 месяцев, она привита. «Совсем ещё игривый щенок, очень контактная и добрая. Находится на домашней передержке, отличное поведение дома. Будет отдаваться только после стерилизации», - отметила Александра Лаба.

Собак пристраивают бесплатно, но по договору. Потенциальным хозяевам потребуется заполнить анкету, познакомиться с куратором хаски, пройти собеседование. Впоследствии судьба собак будет отслеживаться.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(953)246-66-88.