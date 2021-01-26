Новый вид туризма в компании собак появился в Псковской области

10:16, 26 января 2021, ПАИ

В Псковской области активно развивается новый вид туризма - дог-трекинг. Прогулки с собаками по пересечённой местности бесплатно устраивает псковичка Александра Лаба, которая занимается спасением животных северных пород.

Сейчас у неё живут хаски, лайки и маламуты. Побыть в компании ласковых и воспитанных животных, а также насладиться видами Изборско-Мальской долины может любой желающий, независимо от возраста. Для этого нужно предварительно связаться с Александрой Лаба в соцсети или по телефону: +79532466688.

«Гулять особенно классно в морозы. На прогулке с собаками будет очень жарко. Маршрут пролегает по тропе здоровья, протяженность - 7-8 километров. Постоянные спуски, подъемы, ветхие мостики, живописные места и достопримечательности - очень инетерсная дорога», - отметила Александра Лаба.

Компаньона для прогулки подбирают с учётом особенностей и пожеланий гостей, наличия опыта общения с животными.

«Они знают простые команды – «сидеть», «лежать», «дай лапу», «ждать», «стой», «вперед» и «нельзя» – самую главную. Главное ведь контакт с собакой, который налаживается лучше всего, если она живет с хозяином дома. Мои подопечные нормально гуляют, хотя с незнакомыми – всегда с опаской. Лета вообще ходит с людьми выборочно, абы с кем не пойдёт», - рассказала Александра Лаба. Для прогулки обязательны удобная одежда и обувь.

Во время дог-трекинга можно не только пообщаться с собаками, но и присмотреть себе питомца. Сейчас ищут новых хозяев две хаски, которых нашли на улице.