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Общество

На карантин по ОРВИ в Псковской области закрыли десять классов

По состоянию на 25 января в Псковской области в связи с заболеваемостью ОРВИ закрыты 10 классов в двух школах и 1 группа в детском саду.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, на карантин ушли часть учащихся Башовской средней общеобразовательной школы (Локнянский район), школы № 1 им. К. С. Заслонова (Невель) и некоторые воспитанники детского сада № 45 «Родничок» в Пскове.

Напомним, с 18 по 24 января заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 3,4%, зарегистрирован 3331 случай.  

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