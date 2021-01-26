Почти 243 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области

12:02, 26 января 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 924 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 242 852. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области выявлены 28 773 случая заражения коронавирусом, выздоровел 16 461 пациент, 124 человека умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.