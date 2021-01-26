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Общество

5305 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 5 305 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на семь, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (10 475 случаев), на третьем – Псковский район (2 437 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрированы 28 773 случая заражения коронавирусом, выздоровел 16 461 пациент, 124 человека умерли.

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Почти 12 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных с коронавирусом 5305 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Почти 243 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области Более 70 тысяч россиян скончались от коронавируса Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области Более 72,3 млн человек в мире вылечились от коронавируса Великолукских студентов-медиков наградили за помощь в борьбе с коронавирусом Три очага коронавируса остаются активными в Псковской области В ближайшее время российские вузы вернутся к очному формату обучения О возможности смягчения ограничений по коронавирусу заявил Путин
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