5305 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

12:43, 26 января 2021, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 5 305 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на семь, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (10 475 случаев), на третьем – Псковский район (2 437 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрированы 28 773 случая заражения коронавирусом, выздоровел 16 461 пациент, 124 человека умерли.