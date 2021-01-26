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Общество

Названы сроки выхода третьей российской вакцины от COVID-19

Третья российская вакцина от коронавируса выйдет в гражданский оборот в ближайший месяц. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при кабинете министров по противодействию распространению коронавируса, сообщает ТАСС.

Речь идёт о вакцине, которую разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. Минздрав РФ уже получил все документы для регистрации этого препарата, уточнил Михаил Мишустин.

По мнению премьер-министра, выход третьей вакцины от COVID-19 в гражданский оборот позволит расширить вакцинацию и сделать её более доступной, а значит, защитить ещё больше людей.

В настоящий момент в России в гражданском обороте находятся две вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, и вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

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