Псковичи обеспокоены судьбой живущей на свалке собаки

15:52, 26 января 2021, ПАИ

22 января в социальных сетях появилось сообщение об обнаружении животного на заброшенной территории между гаражами напротив школы №21. Местная жительница Лариса Клеймёнова услышала лай из-за покосившегося забора, заглянула за загородку и увидела собаку на привязи. Пёс бегал по кускам железа, старым матрасам и другому мусору, подошел на зов, разрешил себя погладить и покормить.

На следующий день неравнодушная женщина приехала на место с представителями ГТРК «Псков». Пришел и человек, который держит животное на свалке. Он заявил, что собаку зовут Багирой и она не ему не принадлежит - он лишь взял животное на передержку. Мужчина заверил, что ухаживает за животным, хорошо кормит, а в сильные морозы держал пса в общежитии. «Прививку мы ей сделали. Вот недавно ездили туда, на Юбилейную», - отметил он и рассказал, что очень любит животных. По его словам, Багире уже заказали будку, чтобы не приходилось спать в старом холодильнике, и пообещал вскоре очистить территорию от мусора.

Однако зоозащитники сомневаются, подходят ли такие условия для собаки. «Всё, что там находится, опасно: там острые пружины, металлопрофиль, бесчисленное количество матрасов. Она цепляется периодически за все эти предметы, и даже вчера мы подошли, она не могла к нам подойти. Бултыхалась на середине, скулила, пищала», - заявила Лариса Клеймёнова.

Почти сразу после съемки сюжета псковичка не обнаружила собаку на привычном месте. Оказалось, что мужчина вернул собаку хозяину. При этом он не исключил, что снова потребуется передержка, и пообещал подготовиться к этому более тщательно.

«Очень хотелось бы найти ей нормальную передержку и пристроить в хорошие руки, - написала неравнодушная женщина в соцсетях. - Есть опасение, что мужчина, видя, какой интерес стали проявлять к собаке, может её куда-нибудь спрятать. Мы пришли к выводу, что её надо оттуда забирать. Ничего подтверждающего, что она кому-либо принадлежит, нет». Она добавила, что Багира очень общительная, ласковая, игривая, ей очень нужен контакт с человеком.

На данный момент ведутся поиски человека, готового взять Багиру на передержку и помочь пристроить в новый дом.