День освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января

07:00, 27 января 2021, ПАИ

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается ежегодно 27 января, пишет calend.ru. День воинской славы России установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ.

Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, неоднократно пытался захватить его. За время блокады от голода и обстрелов погибли более 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее 1 млн человек). В условиях блокады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения. Работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки трудились на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт.

18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. 27 января советские войска полностью сняли блокаду, в честь этого в Ленинграде был дан праздничный салют.

Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта были представлены к различным орденам и медалям. 226 защитников города стали Героями Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» награждены порядка 1,5 миллионов человек. За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни блокады город был награжден орденом Ленина и получил почетное звание «Город-герой Ленинград».

В Санкт-Петербурге в этот день проходят памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех тех, кто пережил страшные дни блокады.

В Псковской области 27 января также пройдут мероприятия в память о 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.