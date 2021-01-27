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Общество

День освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается ежегодно 27 января, пишет calend.ru. День воинской славы России установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ.

Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, неоднократно пытался захватить его. За время блокады от голода и обстрелов погибли более 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее 1 млн человек). В условиях блокады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения. Работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки трудились на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт.

18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. 27 января советские войска полностью сняли блокаду, в честь этого в Ленинграде был дан праздничный салют.

Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта были представлены к различным орденам и медалям. 226 защитников города стали Героями Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» награждены порядка 1,5 миллионов человек. За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни блокады город был награжден орденом Ленина и получил почетное звание «Город-герой Ленинград».

В Санкт-Петербурге в этот день проходят памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех тех, кто пережил страшные дни блокады.

В Псковской области 27 января также пройдут мероприятия в память о 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. 

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