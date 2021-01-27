Жертв Холокоста вспоминают сегодня в мире

07:17, 27 января 2021, ПАИ

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, пишет calend.ru. Дата была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7.

Узников нацистского концлагеря в Освенциме, за время существования которого погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек, освободили советские войска 27 января 1945 года.

В этот день во многих странах проходят траурные церемонии, памятные мероприятия и акции. В Псковской области в рамках недели памяти жертв Холокоста подготовили циклы различных мероприятий. У мемориала в деревне Лухново Псковского района – на месте расстрела советских граждан в 1941 году – прошел митинг, посвящённый памяти жертв Холокоста.