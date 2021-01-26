Исследование актуальности занятий футболом планируют провести в Великих Луках

19:05, 26 января 2021, ПАИ

Автономная некоммерческая организация ФК «Луки-Энергия» планирует провести психологическое исследование среди участников проекта «Футбол – объединяет всех!». Об этом руководитель проекта Мария Поповская рассказала в эфире ПАИ-live 26 января.

Реализация проекта планируется с 1 марта и до 31 октября. Проект предполагает проведение тренировок, а также соревнования по футболу среди команд трудовых коллективов. Аудитория проекта – работники от 18 лет и старше.

«Все мы прекрасно знаем, что когда мы начинаем работать, то двигательная активность у нас снижается, поэтому нужно регулярно заниматься спортом», – подчеркнула Мария Поповская.

Она отметила, что по итогам соревнования планируется провести небольшое психологическое исследование, чтобы выяснить, насколько занятие футболом актуально и как оно влияет на участников – представителей трудовых коллективов.

Отметим, что проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. На реализацию проекта фонд предоставил грант в размере 636 286,7 рубля.