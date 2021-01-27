0
09:42
Почти 244 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области
08:43
Основные причины перехода на электронную трудовую книжку назвали жители Псковской области
00:34
Елеазаровский монастырь снят с эпидемического учёта по коронавирусу
00:06
Юлия Пересильд приоткрывает завесу тайны над своим новым проектом
23:40
Несколько тысяч уникальных записей петербургского Дома Радио времён Великой Отечественной войны передают в государственный архив
22:47
Раздельный сбор отходов продолжают внедрять в Псковской области
21:40
#Опросник ПАИ: Какие ещё авиарейсы следует создать в Пскове
Еще новости
Общество

Трансляцию конференции «Холокост. Новая история» проведёт Псковская областная библиотека

27 января Псковская областная универсальная научная библиотека проведёт прямую трансляцию межрегиональной научно–просветительской конференции «Холокост. Новая история» (18+). Центральное событие Недели памяти жертв Холокоста стартует в 11:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

«Для понимания сути Холокоста для нас, как организаторов, важно показать последовательность событий, как евреи становились объектом преследования, как менялось отношение к ним окружающих, как их постепенно лишали прав», - рассказала заместитель генерального директора по научной работе областной библиотеки Ирина Королёва. В списке заявленных на конференцию тем: «Евгеника. Истоки Холокоста: от демографической программы Платона, идеи искусственного отбора двоюродного брата Дарвина, семьи Калликак, нюрнбергских законов, «праведного фанатизма» до «отредактированных детей»», «Взгляд в прошлое. Краткая история Холокоста».

Специальный блок будет посвящён Псковскому краю, его роли в Великой Отечественной войне, участникам расскажут о людях и местах, где были расстреляны евреи: «Деликатное наследие»: Холокост на территории Псковской области в 1941 – 1944 гг.»; «Память без срока давности. Холокост в Локне»; «История Холокоста в Невеле».

На конференции также презентуют истории «неизвестных героев» — Жаниса Липке, Николая Киселёва. Кроме того, специалисты библиотеки совместно с заслуженным артистом РФ Виктором Яковлевым подготовили специальный видеодоклад «…чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями».

С подробной программой конференции можно ознакомиться на сайте Псковской областной библиотеки.

Отметим, с 18 по 31 января в России проходит ежегодная — уже седьмая по счёту — «Неделя памяти». Мемориальные и образовательные мероприятия приурочены к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).

Организаторами «Недели памяти» стали Российский еврейский конгресс, Центр «Холокост» и Федеральное агентство по делам национальностей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

Почти 244 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области
27 января 2021
Почти 244 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области
Основные причины перехода на электронную трудовую книжку назвали жители Псковской области
27 января 2021
Основные причины перехода на электронную трудовую книжку назвали жители Псковской области
Елеазаровский монастырь снят с эпидемического учёта по коронавирусу
27 января 2021
Елеазаровский монастырь снят с эпидемического учёта по коронавирусу
Юлия Пересильд приоткрывает завесу тайны над своим новым проектом
27 января 2021
Юлия Пересильд приоткрывает завесу тайны над своим новым проектом
Несколько тысяч уникальных записей петербургского Дома Радио времён Великой Отечественной войны передают в государственный архив
26 января 2021
Несколько тысяч уникальных записей петербургского Дома Радио времён Великой Отечественной войны передают в государственный архив
Раздельный сбор отходов продолжают внедрять в Псковской области
26 января 2021
Раздельный сбор отходов продолжают внедрять в Псковской области
#Опросник ПАИ: Какие ещё авиарейсы следует создать в Пскове
26 января 2021
#Опросник ПАИ: Какие ещё авиарейсы следует создать в Пскове
Пешеходу стало плохо при переходе Рижского проспекта
26 января 2021
Пешеходу стало плохо при переходе Рижского проспекта

Идет загрузка...