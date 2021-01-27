Трансляцию конференции «Холокост. Новая история» проведёт Псковская областная библиотека

08:31, 27 января 2021, ПАИ

27 января Псковская областная универсальная научная библиотека проведёт прямую трансляцию межрегиональной научно–просветительской конференции «Холокост. Новая история» (18+). Центральное событие Недели памяти жертв Холокоста стартует в 11:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

«Для понимания сути Холокоста для нас, как организаторов, важно показать последовательность событий, как евреи становились объектом преследования, как менялось отношение к ним окружающих, как их постепенно лишали прав», - рассказала заместитель генерального директора по научной работе областной библиотеки Ирина Королёва. В списке заявленных на конференцию тем: «Евгеника. Истоки Холокоста: от демографической программы Платона, идеи искусственного отбора двоюродного брата Дарвина, семьи Калликак, нюрнбергских законов, «праведного фанатизма» до «отредактированных детей»», «Взгляд в прошлое. Краткая история Холокоста».

Специальный блок будет посвящён Псковскому краю, его роли в Великой Отечественной войне, участникам расскажут о людях и местах, где были расстреляны евреи: «Деликатное наследие»: Холокост на территории Псковской области в 1941 – 1944 гг.»; «Память без срока давности. Холокост в Локне»; «История Холокоста в Невеле».

На конференции также презентуют истории «неизвестных героев» — Жаниса Липке, Николая Киселёва. Кроме того, специалисты библиотеки совместно с заслуженным артистом РФ Виктором Яковлевым подготовили специальный видеодоклад «…чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями».

С подробной программой конференции можно ознакомиться на сайте Псковской областной библиотеки.

Отметим, с 18 по 31 января в России проходит ежегодная — уже седьмая по счёту — «Неделя памяти». Мемориальные и образовательные мероприятия приурочены к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).

Организаторами «Недели памяти» стали Российский еврейский конгресс, Центр «Холокост» и Федеральное агентство по делам национальностей.