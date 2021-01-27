Меньше суток потребовалось псковичам на сбор денег на перевозку маламута из Анапы
Меньше суток потребовалось псковичам, чтобы собрать деньги на транспортировку маламута Эрика из Анапы. Об этом Псковскому агентству информации сообщила псковичка Александра Лаба, которая занимается спасением и пристройством брошенных собак ездовых пород.
29 января маламут отправится в Санкт-Петербург в специальном фургоне для перевозки животных, утром 31 января его заберут псковские волонтёры и доставят в Печорский район. Там он перейдёт на кураторство волонтёрского объединения «Хаски Псков». По приезде маламуту начнут искать новую семью.
«Если кто-то из вас хотел большого пушистого друга, приезжайте знакомиться к нам в Изборск. Спасибо всем неравнодушным людям, которые поучаствовали в сборе денег на Эрика», - сказала Александра Лаба.
Напомним, в Пскове был объявлен сбор средств на транспортировку маламута, которого выселяют из зооприюта в Анапе. Эрику 2 года, в приюте он жил с лета 2020 года.