Меньше суток потребовалось псковичам на сбор денег на перевозку маламута из Анапы

10:47, 27 января 2021, ПАИ

Меньше суток потребовалось псковичам, чтобы собрать деньги на транспортировку маламута Эрика из Анапы. Об этом Псковскому агентству информации сообщила псковичка Александра Лаба, которая занимается спасением и пристройством брошенных собак ездовых пород.

29 января маламут отправится в Санкт-Петербург в специальном фургоне для перевозки животных, утром 31 января его заберут псковские волонтёры и доставят в Печорский район. Там он перейдёт на кураторство волонтёрского объединения «Хаски Псков». По приезде маламуту начнут искать новую семью.

«Если кто-то из вас хотел большого пушистого друга, приезжайте знакомиться к нам в Изборск. Спасибо всем неравнодушным людям, которые поучаствовали в сборе денег на Эрика», - сказала Александра Лаба.

Напомним, в Пскове был объявлен сбор средств на транспортировку маламута, которого выселяют из зооприюта в Анапе. Эрику 2 года, в приюте он жил с лета 2020 года.