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Общество

Урок мужества проходит в школах Пскова в День снятия блокады Ленинграда

27 января во всех школах Пскова в режиме онлайн проходит урок мужества, посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, мероприятие стартовало на базе электронной площадки Zoom.

Инициаторами проведения акции стали члены Псковского городского Совета ветеранов. «Мы считаем патриотическое воспитание подрастающего поколения одним из наиболее важных аспектов нашей общественной работы. В нашем сегодняшнем онлайн-мероприятии примет участие ветеран-блокадник Виктор Федотов, который поделится с ребятами своими воспоминаниями о том страшном и героическом времени», - рассказал председатель Псковского городского Совета ветеранов Виктор Андреев.

Напомним, 27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду Ленинграда. Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта были представлены к различным орденам и медалям. 226 защитников города стали Героями Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» было награждено порядка 1,5 миллиона человек. За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни блокады город был награжден орденом Ленина и получил почетное звание «Город-герой Ленинград».

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