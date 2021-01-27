Конкурс среди школ на самый вкусный пирог планируется провести в Пскове

17:57, 27 января 2021, ПАИ

Конкурс среди школ на самый вкусный пирог планируется провести в этом году в рамках праздника псковского пирога. Об этом заявила руководитель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова в эфире ПАИ-live 27 января.

Праздник псковского пирога состоится уже в пятый раз. В этом году мероприятие впервые получило государственную поддержку.

«Это праздник, который нашёл отражение в соцсетях и зародился как народная инициатива, приобрел масштабный размер. Мы очень рады, что в этом году нам удалось выиграть президентский грант. Надеемся, что наш праздник состоится в любом случае, но в первую очередь мы настроены на соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. Но мы понимаем, что может быть любой формат, хотя, конечно, хотелось бы на своем привычном месте – на Золотой набережной Пскова», – отметила Светлана Баранова.

По её словам, формат проведения праздника псковского пирога будет зависеть от противоэпидемических и санитарных мер, которые введёт Роспотребнадзор.

«Но мы хотели бы пригласить детей, сделать конкурс среди школ на самый вкусный пирог, самый сладкий, самый большой пирог, – отметила Светлана Баранова. – Хотим отметить ценными призами участников праздника, потому что, как правило, эти призы наши участники получали от спонсоров. А сейчас у нас появляется возможность финансировать их самостоятельно. Ну и кроме того, сделать это не просто площадкой, куда люди пришли для того, чтобы только попробовать пироги. А для того, чтобы смогли выступить наши творческие коллективы, которые за время эпидемии соскучились по возможности проявить свои таланты перед «живым» зрителем. Естественно, все в рамках требований Роспотребнадзора. Но мы надеемся, что нам удастся провести праздник в его привычном и уже теперь новом масштабном формате».