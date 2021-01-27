0
18:14
В России может резко подорожать электронная техника
17:58
Блокадный хлеб: псковичка о жизни в осажденном Ленинграде (ВИДЕО)
17:34
Неграмотную планировку спальных районов Пскова раскритиковал Михаил Ведерников
17:25
Праздник псковского пирога впервые получил господдержку
17:06
«Первый пошёл»: как я прививалась от коронавируса в Пскове
17:04
О юбилейном празднике псковского пирога – ПАИ-live со Светланой Барановой
17:00
Медали вручили педагогам дополнительного образования Пскова
Еще новости
Общество

Мокрый снег ожидается в Псковской области 28 января

28 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах будет гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении МЧС. 

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура по области составит от -4 до +1 градуса.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

Напомним, 27 января до Псковской области добрался активный циклон «Ларс». В течение недели в Псковской области установится комфортная морозная погода. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

В России может резко подорожать электронная техника
27 января 2021
В России может резко подорожать электронная техника
Блокадный хлеб: псковичка о жизни в осажденном Ленинграде (ВИДЕО)
27 января 2021
Блокадный хлеб: псковичка о жизни в осажденном Ленинграде (ВИДЕО)
Неграмотную планировку спальных районов Пскова раскритиковал Михаил Ведерников
27 января 2021
Неграмотную планировку спальных районов Пскова раскритиковал Михаил Ведерников
Праздник псковского пирога впервые получил господдержку
27 января 2021
Праздник псковского пирога впервые получил господдержку
О юбилейном празднике псковского пирога – ПАИ-live со Светланой Барановой
27 января 2021
О юбилейном празднике псковского пирога – ПАИ-live со Светланой Барановой
Медали вручили педагогам дополнительного образования Пскова
27 января 2021
Медали вручили педагогам дополнительного образования Пскова
Ветеранов-блокадников с памятной датой поздравили депутаты Псковской гордумы
27 января 2021
Ветеранов-блокадников с памятной датой поздравили депутаты Псковской гордумы
Псковский облсовпроф подписал соглашение о взаимодействии с общественной палатой региона
27 января 2021
Псковский облсовпроф подписал соглашение о взаимодействии с общественной палатой региона

Идет загрузка...