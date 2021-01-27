Мокрый снег ожидается в Псковской области 28 января
28 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах будет гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении МЧС.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура по области составит от -4 до +1 градуса.
Будет дуть ветер западного направления со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
Напомним, 27 января до Псковской области добрался активный циклон «Ларс». В течение недели в Псковской области установится комфортная морозная погода.