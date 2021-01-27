Десять пунктов вакцинации от коронавируса откроют в Псковской области дополнительно

18:33, 27 января 2021, ПАИ

Комитет по здравоохранению сообщил «Псковской правде», что в ближайшее время ещё 10 пунктов вакцинации от коронавируса откроются в регионе.

Уже получены новые холодильники для вакцин. В настоящее время осуществляют и доставку в организации, отметили в профильном комитете.

Сейчас привиться можно в 1-й, 2-й и 3-й поликлиниках Пскова, в поликлинике № 1 в Великих Луках, а также в поликлиниках Бежаницкого, Невельского, Островского, Псковского, Порховского и Себежского районов.

Подробности о том, как в Пскове проходит вакцинация от коронавируса, читайте здесь.