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Общество

Десять пунктов вакцинации от коронавируса откроют в Псковской области дополнительно

Уже получено холодильное оборудование для 10 новых прививочных пунктов. Фото pnp.ru

 

Комитет по здравоохранению сообщил «Псковской правде», что в ближайшее время ещё 10 пунктов вакцинации от коронавируса откроются в регионе.

Уже получены новые холодильники для вакцин. В настоящее время осуществляют и доставку в организации, отметили в профильном комитете.

Сейчас привиться можно в 1-й, 2-й и 3-й поликлиниках Пскова, в поликлинике № 1 в Великих Луках, а также в поликлиниках Бежаницкого, Невельского, Островского, Псковского, Порховского и Себежского районов.

Подробности о том, как в Пскове проходит вакцинация от коронавируса, читайте здесь.

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