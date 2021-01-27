Губернатор Михаил Ведерников поинтересовался ходом строительства школы на улице Заслонова в Великих Луках

22:33, 27 января 2021, ПАИ

Возведение школы на улице Заслонова в Великих Луках стало темой совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которое состоялось в среду, 27 января. Об этом ПАИ рассказали в администации Псковской области. В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернаторы Василий Осипов и Татьяна Баринова, глава города Николай Козловский, представители региональных органов исполнительной власти и подрядной организации.

«Я знаю, есть договорённость с одной из компаний, которая дополнительно выйдет на субподряд, что позволит увеличить количество рабочих на объекте. Расскажите о реализации проекта, какие есть предложения, какие сложности», – обратился к участникам совещания глава региона.

Об общем состоянии дел на объекте рассказал Николай Козловский. Он отметил, что работа ведётся во всех блоках здания: в блоке «А», где трудится более 10 каменщиков, в ближайшие недели планируется завершить кладку стен и начать обустройство кровли, в блоке «Б» идёт возведение второго этажа. Руководитель города подчеркнул, что подрядчик также планирует дополнительно привлечь на объект ещё несколько бригад каменщиков.

Также Николай Козловский сообщил, что параллельно ведётся строительство теплотрассы. После подачи тепла в блоке «А» приступят к отделочным работам.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в свою очередь доложил, что на объекте работают представители управления капитального строительства Псковской области. Они обеспечивают оперативность согласования изменений, внесённых в проектную документацию, а также следят за качеством выполняемых работ.

По итогам совещания глава региона поручил предпринять максимальные усилия, чтобы нарастить темпы строительства. Дополнительно Михаил Ведерников отметил, что с федеральными ведомствами ведётся работа по выделению лимитов финансирования на текущий год.

Отметим, школа на 800 учеников на улице Заслонова в Великих Луках возводится в рамках регионального проекта «Современная школа» направления «Образование».