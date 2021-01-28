Псковская область снова вошла в список субъектов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

11:20, 28 января 2021, ПАИ

Псковская область снова вошла в число субъектов с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Регион занял третью строчку с показателем 0,3% вместе с Москвой, Магаданской и Костромской областями, Республикой Ингушетия и Республикой Дагестан.

На первом месте с показателем 0,07% находится Республика Тыва, второе с показателем 0,2% поделили Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Хакасия.