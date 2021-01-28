95% объектов электросетевого хозяйства Псковской области находятся в эксплуатации более 25 лет

11:44, 28 января 2021, ПАИ

95% объектов электросетевого хозяйства Псковской области находятся в эксплуатации более 25 лет. Об этом сообщил заместитель губернатора Василий Осипов в рамках парламентского часа на 54-й сессии Псковского областного Собрания 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Василий Осипов подчеркнул, что необходимо ремонтировать инфраструктуру электросетевого хозяйства Псковской области. По его словам, в этом году в регионе планируется направить 54,7 млн рублей на ремонт электросетей, 523 млн рублей – на капитальные вложения.

Всего Псковской области необходимо ежегодно более двух миллиардов рублей на обновление инфраструктуры электросетевого хозяйства.