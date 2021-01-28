Дополнительную трансформаторную подстанцию построят в Неёлово до 15 февраля
Дополнительную трансформаторную подстанцию построят в Неёлово до 15 февраля. Об этом сообщил руководитель Псковского филиала электросетевой компании Александр Михайлов в рамках парламентского часа на 54-й сессии Псковского областного Собрания 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По словам Александра Михайлова, в Неёлово предусмотрено строительство сетей 0,4 кВ, дополнительной трансформаторной подстанции.
Ранее сообщалось, что Псковской области необходимо ежегодно более двух миллиардов рублей на обновление инфраструктуры электросетевого хозяйства.