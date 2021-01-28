3800 гектаров просек для линий электропередачи расчистили в лесах Псковской области в 2020 году

15:04, 28 января 2021, ПАИ

В прошлом году в Псковской области в лесах расчистили 3 800 гектаров просек для линий электропередачи. Об этом рассказал директор филиала электросетевой компании Александр Михайлов во время 54-й сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Михайлов также отметил, что во время непогоды в начале этого года убрали с пролетов линий электропередачи более 12 тысяч деревьев. Всего было повалено 178 опор ЛЭП, а специалисты устранили свыше тысячи обрывов электропроводов.

На сегодняшний день в регионе 144 бригады – достаточно для обслуживания того количества оборудования, которое находится на балансе предприятия. При этом Михайлов отметил, что тариф не позволит содержать большее количество бригад.

По его словам, есть некоторые проблемы с наполнением бригад.

Александр Михайлов отметил, что открыты 65 вакансий электромонтёров, больше всего они требуются в Печорском, Псковском и Невельском районах.

Программа модернизации электросетей в Псковской области будет готова к 1 февраля. Ранее депутатам рассказали о причинах технологических нарушений электросетей в новогодние праздники.