Об исправлении подрядчиков, куда увозят псковский снег и кто должен убирать свалки – в интервью с Еленой Жгут

09:26, 29 января 2021, ПАИ

В Псков вернулась зима – дороги снова заметает снегом, надвигаются заморозки. Это значит, что у жителей региона опять могут появиться вопросы по качеству уборки дорог и тротуаров. В очередном выпуске ПАИ-live заместитель начальника администрации города Елена Жгут рассказала, удалось ли найти общий язык с подрядчиками, какова технология очистки дорог от снега, а также об оперативном устранении ям, ликвидации свалок и планах по обустройству рынка на Четырёх углах.

Работа над ошибками

– Первый вопрос связан с качеством уборки на новогодних каникулах. Были ли нарекания по очистке основных магистралей города, как эта проблема решена и каким образом теперь подрядчик должен исполнять свои обязанности?

– Да, действительно, к подрядчикам были нарекания за 11 выходных дней. И, надо признать, с нашей стороны был ослаблен контроль. По улично-дорожной сети особо нареканий не было, в основном, они касались парков и скверов. Важно понимать, что подрядчик, в первую очередь, убирает улицы, особенно 1-й и 2-й категории, а тротуары несколько позже. Подрядчики по уборке дорог у нас известные, потому что контракт был заключен двухгодичный, он заканчивается 30 ноября 2021 года. Это ООО «Сити Инвест Групп» – убирает Завеличье и Запсковье – и ГБУ «Псковатодор», которое убирает центр.

Конечно, мы отреагировали буквально сразу, как только вышли с каникул. Подрядчики были приглашены в администрацию. Мы высказали свои нарекания, озвучили жалобы людей. Самая основная проблема была – скользкость на тротуарах, в парках, скверах, где гуляли люди. По паркам и скверам у нас иные подрядчики, контракты были разыграны в конце 2020 года. И они недостаточно ответственно отнеслись к качеству посыпки на выходных, это, в первую очередь, наше упущение. После проведенных встреч и выдвинутых требований посмотрим, что будет. Сейчас у нас ожидаются длительные снегопады, соответственно, ситуация может повториться. Морозы обещают не такие серьезные, но и в -5…-9 градусов скользкость будет наблюдаться. И мы будем более ответственно контролировать выполнение работ. Конец недели – начало следующей покажут, удалось ли нам исправить ситуацию, которая сложилась в начале года.

– Кто отвечает за уборку и посыпку общественных пространств и тротуаров в городе?

– Это несколько юридических лиц, они впервые вышли на наш муниципальный контракт. С себя мы ответственности не снимаем, контроль будет усилен.

– По каким каналам жители Псковской области могут пожаловаться на ненадлежащую уборку улиц?

– Каналов у нас достаточно много. В первую очередь, это сайт администрации города. Телефоны и сайт управления городского хозяйства, которое непосредственно отвечает за уборку города. Много медийных каналов – созданный в области центр управления регионом, «Инцидент менеджмент» – оттуда много обращений поступает, Instagram губернатора. Всё попадает к нам по подведомственности, и мы разбираемся с проблемой, готовим ответ заявителю.

Куда и на чём увозят снег

– Про технологию уборки снега хочу спросить. Пока что мы видим, что снег с дорог счищают на обочину или газон, и там остаётся, пока не растает. В контракте прописано, как должен поступать подрядчик во время уборки?

– Да, в контракте это прописано, они прекрасно знают, как должны поступать. Но надо понимать, что, когда идёт снег, все дни и часы начинают отсчитываться с момента прекращения снегопада. По большому счету, когда идёт снег, убирать не надо. Но в любом случае улично-дорожная сеть чистится. Даже если снег идёт с утра, то я уверена, что к обеду по центральным улицам машины уже прошлись. Естественно, всё это попадает на зелёную часть, на газоны, где-то, может, даже на тротуары. После окончания снегопада 1-я и 2-я категории улиц – там, где есть автобусное сообщение, – должны убираться в течение 4-6 часов. Следом идет уборка тротуаров. И, конечно, снег должен вывозиться на полигон, но это уже следующие сутки.

Сказать, что этого не делается у нас, я не могу. Заключён контракт со «СтройСистемой» на вывоз на полигон 33 тыс. кубометров снега. На сегодняшний день на полигон вывезено порядка 16 тыс. кубометров снега. Если будут такие снегопады, нам, вероятно, данного контракта будет недостаточно. Соответственно, будем заключать следующий. Подрядчики активно вывозят снег, но не всегда это возможно сделать в первые сутки после снегопада. Но это 1-я и 2-я категории дорог. 3-я – где не ходят автобусы, но есть асфальтовое покрытие, 4-я – грунтовое покрытие. Там дороги при необходимости посыпаются песчаной смесью без всякого вывоза снега.

– Куда вывозится снег?

– В Ваулины Горы. В том году заключали такой же контракт всего лишь на 3 тыс. кубометров, и, по сути, он был не востребован, потому что снега не было, и у нас была некая экономика. В этом году мы потратим значительно большее количество денег на вывоз снега, соответственно, на уборку останется меньше. Объёмы финансирования уборки парков и скверов, а также улично-дорожной сети остались такими же, как в прошлом году. Поэтому какими-то работами приходится жертвовать.

– Я надеюсь, что город грязным не станет от этого?

– Надеюсь, что нет. В прошлом году мы активно боролись с этими подрядчиками за чистоту, качество и кратность уборки. И они немного уже исправились в текущем году. У нас не было весной пыльных бурь, надеюсь, и в этом году не будет. Потому что 1-ю и 2-ю категории мы не посыпаем песком, а просто обрабатываем хлоридом натрия – солью. Поэтому много нареканий у людей от того, что вода стоит, когда оттепель. Мы пошли на это осознанно, дабы избежать пыльных бурь весной. 3-я и 4-я категории улиц по-прежнему посыпается песчано-соляной смесью.

– Для уборки снега в Пскове задействуются многоосные тяжелые грузовики. Насколько это вредит дорогам города? Фурам въезд в Псков ограничен, за исключением некоторых транспортных средств.

– Дело в недостатке бюджетных средств. Это делается подрядчиком в целях экономии наших денег. Поэтому, когда массово по какой-то улице ведётся уборка снега с вывозом, задействуется большая машина. Но надо понимать, что чем-то приходится жертвовать. По сути, отремонтированные дороги рассчитаны на это. Естественно, не на ежедневный поток этих машин, а на разовые выезды. Дорогу с гарантии это не снимает, и если что-то от этого случится – хотя по всем ГОСТам не должно, – то подрядчик будет ремонтировать в рамках гарантийных обязательств.

На каких дорогах ямы заделывают быстрее

– Ещё один момент, который случается каждую зиму, – разваливаются дороги. В прошлом году это объяснялось переходом через ноль. Сейчас мы тоже видим, что на некоторых дорогах образуются ямы и выбоины, на основных магистралях их заделывают быстро, а на некоторых ямы стоят неделями. Куда жаловаться и кто в администрации города отслеживает, чтобы эти ямы вовремя ремонтировались и люди не попадали в ДТП? Губернатор ведь сказал, что в случае, если будут ДТП по вине подрядчика, они будут отвечать за последствия.

– 1-я и 2-я категории дорог, мосты – очень важные объекты. Там в течение суток-двух все ямы заделываются в рамках содержания улично-дорожной сети. 3-я и 4-я категории – там нормативных параметров нет, плюс, опять же, недостаток средств. Если бы в бюджете было достаточно средств, то и там бы всё было оперативно. А практика того, что возмещает подрядчик, существует давно и урегулирована гражданским кодексом. Если случилось ДТП и независимый оценщик доказал, что оно произошло из-за наличия дефектов дороги, то возмещает подрядчик.

– Я имел в виду улицы Коммунальную, Западную, Кузбасской Дивизии – они относятся к 1-2-й категории.

– На Кузбасской Дивизии и Западной запланирована реконструкция. Контракт на выполнение работ уже заключен, и как только наступят благоприятные погодные условия, там сразу начнется реконструкция. Она будет продолжена и в следующем году. Я надеюсь, что улицы Кузбасской Дивизии и Западная будет приведены в нормативное состояние и в ближайшие 6 лет после реконструкции – гарантийный срок – не потребуется ремонта. Улицу Коммунальную мы тоже рассматривали, но, к сожалению, на этот год не получилось. Надеемся, что в 2022 году будет проведен капитальный ремонт без реконструкции. На Коммунальной недопустимы ямы, поэтому при их обнаружении нужно обращаться в дорожный отдел УГХ.

Несанкционированные свалки и рынок на Четырёх углах

– В любом муниципалитете Псковской области, к сожалению, есть несанкционированные свалки, в том числе в Пскове. Иногда их убирают, но после они снова стихийно образуются. Одна из таких свалок – на Сиреневом бульваре, где жители жаловались и на свалку, и на собаку, которая по ней бегает. Как муниципалитет будет решать эту проблему?

– Конкретно с этой свалкой – она, безусловно, будет убираться. Деньги на уборку несанкционированных свалок в бюджете закладываются, но не в том объёме, в котором хотелось бы. Как правило, если свалка образовалась один раз, она появится снова. Кстати, региональный оператор берет на себя социальную ответственность, помогает нам в уборке свалок, но на муниципальных землях это наша зона ответственности.

Нужно понимать, на чьей земле эта свалка. Есть много частных территорий, в том числе в центре города. Например, на Розы Люксембург есть два заброшенных дома – это частная территория, там никто не живет, и свалки там образуются регулярно. Эти свалки мы убираем силами Службы благоустройства по заявлениям граждан. Хотя, по сути, на частную территорию мы не имеем права входить. К сожалению, собственник земли сам не убирает, а штрафы накладываем – он их не платит.

Существуют и неразграниченные территории в Пскове, которые не принадлежат никому. По сути, это зона ответственности комитета по управлению государственным имуществом. Деньги в бюджете есть, в этом году будем частично планово убирать несанкционированные свалки.

– Начали расчищать территорию рынка на Четырёх углах, где образуются свободные пространства. Очевидно, что строительство начнётся не сразу. Как город будет следить за тем, чтобы в центре города не образовывалось стихийных свалок?

– За этим мы будем однозначно следить, потому что земля муниципальная, именно поэтому нам удалось расчистить этот кусок земли. Уборка ларьков продолжится, параллельно мы будем содержать территорию в порядке и искать инвестора. Обязательно пройдут публичные слушания по поводу того, что там появится, в каком виде. Муниципалитет бы сам эту территорию каким-то образом задействовал. У нас были планы продолжить сюда парк на Четырех углах, сделать зону отдыха для населения на Завеличье. К сожалению, всё упирается в финансирование, поэтому принято решение искать инвестора, а до тех пор стараться содержать территорию в порядке.

– Чем закончились суды с рядом собственников объектов торговли на данной территории?

– Некоторые ещё продолжаются, другие закончились в нашу пользу.

– Когда процесс очистки территории окончательно завершится?

– Я надеюсь, к концу текущего года. Все это не быстро – суды, апелляции, кассации. Понятно, что люди этим жили, и это их бизнес какой-никакой. Это всё будет не просто.