По итогам 2020 года подготовлен рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств
Подготовлен рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств по итогам 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.
Лидерами рейтинга стали Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС и другие ведомства. Средний результат показали Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД и ряд других ведомств. Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды показали низкий результат.
Оценка деятельности проводилась по исполнению бюджетных обязательств, по реализации задач цифровой трансформации, выполнению ключевых показателей эффективности, а также по срокам и качеству выполнения поручений правительства России руководителями цифровой трансформации.