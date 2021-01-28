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Общество

По итогам 2020 года подготовлен рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств

Подготовлен рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств по итогам 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.

Лидерами рейтинга стали Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС и другие ведомства. Средний результат показали Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД и ряд других ведомств. Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды показали низкий результат.

Оценка деятельности проводилась по исполнению бюджетных обязательств, по реализации задач цифровой трансформации, выполнению ключевых показателей эффективности, а также по срокам и качеству выполнения поручений правительства России руководителями цифровой трансформации.

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