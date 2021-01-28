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Общество

Эпидемиологическая эффективность вакцины «Спутник V» составила более 91%

Вероятность выработки клеточного иммунитета после вакцинации составляет более 91%. Фото: Артем Килькин/Комсомольская правда

 

Эффективность российской вакцины «Спутник V» составила более 91%, сообщила «Комсомольская правда».

- По результатам идущей в настоящий момент третьей фазы, эпидемиологическая эффективность вакцины составила более 91%, она была такой для совершенно разных подгрупп пациентов независимо от их пола и возраста. Также не было зафиксировано ни одного серьезного побочного эффекта или случаев смерти после введения препарата. «Спутник V» обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом, - сообщила Дарья Егорова, старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Гамалеи.

Вакцина была зарегистрирована в августе 2020 года. НИЦЭМ имени Гамалеи создал первую в мире вакцину «Спутник V» для профилактики борьбы с коронавирусной инфекцией.

 

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