Ихтиолог объяснил, почему псковский окунь бывает без икры и молок

18:47, 28 января 2021, ПАИ

Из 63 окушков, пойманных рыбаком и колумнистом ПАИ Николаем Бесклёвным на зимней рыбалке на Псковском озере, ровно 50 особей оказались с икрой, 12 – с молокой и один, самый крупный, без то и без другого.

«Удивительный окунь, самый крупный во всём моём улове, и без икры, и без молоки оказался. Кто он? Гермафродит? В природе имеются такие явления?» – удивился опытный рыбак и обратился за разъяснением к ихтиологу Псковского научно-исследовательского института рыбного и озёрного хозяйства (НИРО), кандидату биологических наук Сергею Северину.

«По поводу гермафродита вы зря беспокоитесь, среди рыб такого ещё не наблюдалось. В вашем примере окунь без икры или молоки оказался по причине голода или болезни. Бывает, что часть половозрелых рыб нерестится не каждый год по вышеуказанным причинам», – рассказал ихтиолог.

Много ли рыбы удалось поймать Николаю Бесклёвному на первой зимней рыбалке, какие наблюдения сделал рыболов-любитель на Псковском озере, читайте в статье «Тонкий лёд, озёрный «пупок» и окунь-гермафродит – Бесклёвный открыл сезон зимней рыбалки».