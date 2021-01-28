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Общество

В Псковской инфекционной больнице появится колл-центр по работе с обращениями граждан

Колл-центр по работе с обращениями граждан появится в Псковской инфекционной больнице. Об этом рассказала главный врач медучреждения Анастасия Повторейко на прямой линии с губернатором Михаилом Ведерниковым 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анастасия Повторейко рассказала, что единый информационный центр по работе с обращениями граждан был создан по поручению губернатора.

«Теперь все вопросы и жалобы, инфа о состоянии пациента можно получить здесь по телефону: 8-код города-(294) 122», - отметила Анастасия Повторейко.

Конфиденциальные сведения будут доступны только тем, в отношении которых дано согласие самим пациентом.

«Будет работать услуга заказа звонка лечащего врача. Врачам будет выделен специальный административный час для обзвона родственников, пациенто», - отметила главный врач.

Создание центра позволит своевременно адресно оперативно решать проблемные вопросы.

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