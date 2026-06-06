В день рождения Пушкина великолучане прочитали стихи в сквере имени поэта

14:36, 06 июня 2026, ПАИ

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Об этом напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

«Пушкинские строки сопровождают нас с детства. Прекрасные сказки, целые строфы «Евгения Онегина», стихи о любви и дружбе, о родной природе и свободе навсегда в сердце каждого читателя, каждого жителя нашей страны», – отметил глава региона.

Перед камерой съёмочной группы «Первого Псковского» великолучане признались в любви к поэту и вспомнили строки стихов в сквере имени Пушкина. Это пространство благоустроили за счёт федеральных средств в 2023 году, а выбрали его сами жители Великих Лук.

Ведерников добавил, что определить объекты для благоустройства на следующий год можно уже сейчас на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Такую возможность регионам даёт президентский нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Напомним, 6 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встретятся театр, музыка и слово. Одним из самых зрелищных моментов праздника станет традиционное шествие делегаций муниципалитетов Псковской области. Организаторы праздника также анонсировали выступления Губернаторского симфонического оркестра региона, симфонического оркестра «Северная симфония» Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина и Александра Ф. Скляра вместе с группой «Ва-Банкъ».

7 июня в Зелёном театре в Пскове выступит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема. Полную программу праздника смотрите здесь. Карта размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры опубликована тут.

Мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».