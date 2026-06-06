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Члены Псковского отделения ИППО поздравили псковского писателя с получением Патриаршей премии

Поздравление с присуждением Патриаршей литературной премии направили писателю Игорю Смолькину (Изборцеву) члены Псковского отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО). Поздравление опубликовано на официальном сайте общества.

Фото: ИППО

Церемония награждения лауреатов юбилейного XV сезона премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия состоялась 2 июня 2026 года в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В короткий список премии вошли прозаик Игорь Смолькин (Изборцев), прозаик Василий Аксёнов, писатель и режиссёр Николай Бурляев, поэтесса Валентина Ефимовская, прозаик Александр Кердан, писатель Михаил Кураев, историк Сергей Михеенков, журналист Наталья Сухинина и прозаик Николай Толстиков. Лауреатами по итогам тайного голосования членов палаты попечителей стали Василий Аксёнов, Николай Бурляев и действительный член ИППО Игорь Смолькин. Патриарх Кирилл вручил им дипломы и знаки премии; номинантам передали грамоты и патриаршие знаки «За вклад в развитие русской литературы».

Перед началом церемонии был показан фильм о премии и 50-летии архиерейского служения патриарха. В своём слове предстоятель отметил, что искусство должно возвышать духовные силы человека, и призвал творческих людей сеять семена добра и правды. Члены клуба лауреатов премии С. Н. Дмитриев, В. Н. Крупин и О. А. Николаева поздравили патриарха с 50-летием архиерейской хиротонии и вручили ему цветы. Затем состоялся концерт «По стопам равноапостольных Кирилла и Мефодия» с участием сводного хора Санкт-Петербургской духовной академии, хора «Артос» и Государственной академической симфонической капеллы России под управлением проректора по культуре академии Е. М. Гундяевой.

Всем гостям вручили сборники произведений номинантов «Дорога к небу» и выпуск журнала «Православное книжное обозрение».

Члены Псковского отделения ИППО поблагодарили Игоря Смолькина за многолетнее служение отечественной культуре и русской литературе.

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