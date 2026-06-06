Члены Псковского отделения ИППО поздравили псковского писателя с получением Патриаршей премии

14:59, 06 июня 2026, ПАИ

Поздравление с присуждением Патриаршей литературной премии направили писателю Игорю Смолькину (Изборцеву) члены Псковского отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО). Поздравление опубликовано на официальном сайте общества.

Церемония награждения лауреатов юбилейного XV сезона премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия состоялась 2 июня 2026 года в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В короткий список премии вошли прозаик Игорь Смолькин (Изборцев), прозаик Василий Аксёнов, писатель и режиссёр Николай Бурляев, поэтесса Валентина Ефимовская, прозаик Александр Кердан, писатель Михаил Кураев, историк Сергей Михеенков, журналист Наталья Сухинина и прозаик Николай Толстиков. Лауреатами по итогам тайного голосования членов палаты попечителей стали Василий Аксёнов, Николай Бурляев и действительный член ИППО Игорь Смолькин. Патриарх Кирилл вручил им дипломы и знаки премии; номинантам передали грамоты и патриаршие знаки «За вклад в развитие русской литературы».

Перед началом церемонии был показан фильм о премии и 50-летии архиерейского служения патриарха. В своём слове предстоятель отметил, что искусство должно возвышать духовные силы человека, и призвал творческих людей сеять семена добра и правды. Члены клуба лауреатов премии С. Н. Дмитриев, В. Н. Крупин и О. А. Николаева поздравили патриарха с 50-летием архиерейской хиротонии и вручили ему цветы. Затем состоялся концерт «По стопам равноапостольных Кирилла и Мефодия» с участием сводного хора Санкт-Петербургской духовной академии, хора «Артос» и Государственной академической симфонической капеллы России под управлением проректора по культуре академии Е. М. Гундяевой.

Всем гостям вручили сборники произведений номинантов «Дорога к небу» и выпуск журнала «Православное книжное обозрение».

Члены Псковского отделения ИППО поблагодарили Игоря Смолькина за многолетнее служение отечественной культуре и русской литературе.