Иностранцы подтвердили лавинную гипотезу гибели туристов на перевале Дятлова

23:32, 28 января 2021, ПАИ

Швейцарские инженеры подтвердили одну из гипотез гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. Согласно выводам исследователей, лавинный сход снега мог привести к травмам, найденным на телах туристов. Статья, в которой раскрывается тайна инцидента на уральском перевале, опубликована в журнале Communications earth & environment.

Лавинная гипотеза ранее была отвергнута из-за пологого склона, отсутствия признаков лавины, аномальных травм жертв, а также неопределённости причин схода самой лавины, пишет Lenta.ru. Однако в новой работе учёные смоделировали условия, характерные для той местности, где туристы разбили лагерь. Оказалось, что причиной катастрофы, скорее всего, стал необычный механизм схода снежной плиты, которая сформировалась из снега, накапливающегося под воздействием ветра прямо над палаткой.

К произошедшему привело сочетание таких факторов, как неровная топография местности, выкопанный туристами разрез на склоне для палатки, а также ветер, нагоняющий снег на теряющую стабильность плиту. В результате сошедшая со склона плита обрушилась на палатку и выскочивших из неё людей, перепуганных шумом лавины. Хотя травмы, полученные сходом снега, могли быть не смертельными, туристы впоследствии умерли от переохлаждения, лишившись укрытия.

Девять туристов группы Дятлова погибли зимой 1959 года на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замёрзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьёзные травмы. В ходе расследования были отработаны различные версии: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключённых, гибель от рук коренных жителей, а также ссора между туристами.