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Общество

Умер актёр Василий Лановой

Актёр заразился коронавирусом. Фото Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

 

Актёр Василий Лановой умер в возрасте 87 лет, сообщила ТАСС его жена Ирина Купченко.

«Василий Семёнович скончался», – сказала она.

2 января стало известно, что Лановой и Купченко заразились коронавирусом. У них не было тяжёлых симптомов, но, несмотря на это, Ланового всё же положили в больницу. Днём 28 января Ланового перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось. Позже знакомый народного артиста СССР Евгений Герасимов сообщил, что Лановой перенёс клиническую смерть.

 

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