Нарушения при увольнении сотрудников маслосырзавода «Порховский» нашла прокуратура

09:05, 29 января 2021, ПАИ

Прокуратура выявила нарушения при увольнении трёх сотрудников ОАО «Маслосырзавод «Порховский», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что работники были уволены по собственному желанию 7 декабря 2020 года, а окончательный расчет с ними произведён только 25 декабря. При этом работодатель не выплатил компенсацию за период задержки.

В прокуратуре отметили, что в силу части 1 статьи 140 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится в день увольнения работника. В случае нарушения данного требования работодатель обязан заплатить проценты в размере не ниже одной сто пятидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от фактически не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес генерального директора организации представление с требованием устранить выявленные нарушения.