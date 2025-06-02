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Общество

Участки земли в безвозмездное пользование получили два фермера из Новоржевского округа

Первые два договора о безвозмездном пользовании земельными участками заключены с представителями фермерских хозяйств в рамках программы «Псковский гектар» в Новоржевском муниципальном округе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

  • Программа "Псковский гектар"
    Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Программа "Псковский гектар"
    Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Программа "Псковский гектар"
    Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Программа "Псковский гектар"
    Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Программа "Псковский гектар"
    Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Так, Екатерина Меркурьева – начинающий фермер. Полученный участок земли сельхозназначения площадью 12,3 гектара планирует использовать для разведения крупного рогатого скота мясной породы. Для строительства хозяйственной постройки руководителю хозяйства выделено 20 кубометров деловой древесины.

Иван Филиппов – уже опытный фермер. У семьи Филипповых своё молочное стадо, фермеры занимаются переработкой молока, изготавливают сыры. Для расширения производственной базы фермер получил в безвозмездное пользование земельный участок площадью 3,8 гектара.

«Благодарю наших фермеров за вклад в развитие сельских территорий и экономики региона, за непростой труд на земле и сохранение традиций. Удачи и высоких результатов!» – пожелал губернатор.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников поручил отработать алгоритмы обработки информации на портале «Псковский гектар» и на интерактивной карте борьбы с борщевиком.

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