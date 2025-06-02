Дефицит медицинских кадров уменьшился в Псковской области

00:15, 03 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне ежегодного отчета о деятельности регионального правительства за 2024-й год встретился с представителями фракций Псковского областного Собрания депутатов 2 июня. Глава региона ответил на вопросы депутатов, в частности речь шла о дефиците кадров в системе здравоохранения.

Михаил Ведерников отметил, то на сегодняшний день дефицит врачей сокращается.

«Понятно, что цифра ещё большая, но динамика на самом деле хорошая. И благодаря тем мерам, которые мы вместе с депутатами областного собрания принимали, в 2024 году впервые трудоустроено у нас 95 врачей и 128 средних медработников», – сказал глава региона.

За год дефицит специалистов отрасли уменьшился больше, чем на треть. На реализацию мер социальной поддержки в этом году у предусмотренным 210 миллионов рублей.