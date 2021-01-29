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Общество

Анастасия Повторейко назвала гордостью открытие двух инфекционных корпусов в Пскове

Гордостью назвала открытие двух инфекционных корпусов в Пскове главный врач медучреждения Анастасия Повторейко на открытии детского отделения больницы 29 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Ровно год назад на этом месте был пустырь, - отметила Повторейко. – Сейчас это два полноценных корпуса – детский и взрослый корпуса инфекционной областной больницы».

Главврач отметила, что больница позволит оказывать помощь всем пациентам из всех уголков Псковской области.

«Это гордость, колоссальный труд строителей Министерства обороны и всех медиков», - подчеркнула Анастасия Повторейко, выразив также благодарность губернатору Михаилу Ведерникову и председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко.

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