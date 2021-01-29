Видеоконсультации смогут давать и получать специалисты новой инфекционной больницы в Пскове

11:31, 29 января 2021, ПАИ

В Пскове специалисты новой инфекционной больницы, как взрослого, так и детского корпуса, смогут давать и получать видеоконсультации. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову рассказали на открытии детского отделения больницы 29 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В новом корпусе проводят ПЦР-тесты на высоком уровне. Также в конференц-зале видеоконсультации смогут давать и получать специалисты новой больницы. В учреждении появится call-центр по работе с обращениями граждан.