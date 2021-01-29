Два врача из Ухты приехали работать в Детскую инфекционную больницу в Пскове
Два педиатра из Ухты работают в детском корпусе Псковской областной инфекционной больницы, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
С врачами, которые переехали в Псков, познакомился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе осмотра учреждения. Напомним, детский корпус официально открылся 29 января.
Медики поблагодарили главу региона за возможность работы в современных условиях. «У нас очень дружный коллектив, всегда помогут. А еще в Псковской области очень дружелюбные люди», - отметили они.
Затем главврач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко показала губернатору Михаилу Ведерникову комнату отдыха для медиков.