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Общество

Антон-перезимник наступил по народному календарю

30 января по народному календарю отмечается Антонов день, пишет calend.ru.

Праздник связан с памятью о преподобном Антонии Черноезерском, который жил в XVI веке. Он основал монастырь в Новгородской области. Мощи святого Антония были захоронены в храме, от которого сейчас остался только фундамент.

День называли Антоном-перезимником и Антонины-половины. Это означало, что половина зимы позади («Пришла Антонина — зиме половина»), и скоро придёт весна. Теплой погоде в этот день верить не советовали: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет». Кроме того, люди считали, если в этот день небо заволакивается тучами — ждать метели.

В этот день пекли толокняные колобки, символизирующие солнце. Для этого толокно смешивали с пшеничной мукой, добавляли сливочное масло, яйца и соль. Все это смешивали с молоком и из теста лепили небольшие булочки.

Также на Антона-перезимника отваживали порчу. Для этого нужно было поперек тропинки, ведущей во двор, провести черту острым серпом.

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