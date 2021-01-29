«Синхрон» с Пушкиным устроят в Пскове

16:03, 29 января 2021, ПАИ

«Синхрон» с Пушкиным устроят на концерте в Пскове 6 февраля. Об этом сообщил главный дирижер Псковского симфонического губернаторского оркестра Николай Хондзинский в эфире проекта ПАИ-live 29 января.

Он отметил, что интересный проект создается вместе с петербуржским режиссером Виктором Высоцким. «Восемь вопросов Пушкину» – соединение слова Пушкина и музыки, связанной с ним. Обычно пушкинский гала-концерт – это сборник арий, сочинений на пушкинские тексты. У нас чуть другой формат, действительно интересный: будет звучать музыка, связанная с Пушкиным, или музыка, которую он упоминал в своих стихотворениях», – пояснил Николай Хондзинский. Например, будет звучать музыка Россини, о которой писал Пушкин. «Мы делаем попытку обозначить круг той музыки, которую Пушкин слышал, которая звучала вокруг него», – добавил дирижер.

Он отметил, что это своего рода «синхрон» с Пушкиным – именно в телевизионном понимании. По словам дирижера, сценарий составлен таким образом, что современный человек общается с Пушкиным, задает ему вопросы. Причём будут звучать реальные вопросы, адресованные поэту. Речь пойдет о том, где Пушкину нравилось находиться, что он любил, о его присутствии в каких-то местах, его отношении к музыке. «Интрига остается. Чтобы это узнать, надо прийти и послушать Александра Сергеевича, как он нам ответит. А ему есть что сказать», – заметил Николай Хондзинский.