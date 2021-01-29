0
16:51
На Пушкинском празднике поэзии больше не будет бардака как в метро в час-пик – Хондзинский
15:45
«Синхрон» с Пушкиным – ПАИ-live с Николаем Хондзинским
14:37
«Библионочь-2021» пройдёт в Пскове в апреле
00:05
Умер актёр Василий Лановой
10:30
Псковский театр драмы опубликовал афишу февраля
00:06
Юлия Пересильд приоткрывает завесу тайны над своим новым проектом
23:40
Несколько тысяч уникальных записей петербургского Дома Радио времён Великой Отечественной войны передают в государственный архив
Еще новости
Культура

«Синхрон» с Пушкиным устроят в Пскове

«Синхрон» с Пушкиным устроят на концерте в Пскове 6 февраля. Об этом сообщил главный дирижер Псковского симфонического губернаторского оркестра Николай Хондзинский в эфире проекта ПАИ-live 29 января.

Он отметил, что интересный проект создается вместе с петербуржским режиссером Виктором Высоцким. «Восемь вопросов Пушкину» – соединение слова Пушкина и музыки, связанной с ним. Обычно пушкинский гала-концерт – это сборник арий, сочинений на пушкинские тексты. У нас чуть другой формат, действительно интересный: будет звучать музыка, связанная с Пушкиным, или музыка, которую он упоминал в своих стихотворениях», – пояснил Николай Хондзинский. Например, будет звучать музыка Россини, о которой писал Пушкин. «Мы делаем попытку обозначить круг той музыки, которую Пушкин слышал, которая звучала вокруг него», – добавил дирижер.

Он отметил, что это своего рода «синхрон» с Пушкиным – именно в телевизионном понимании. По словам дирижера, сценарий составлен таким образом, что современный человек общается с Пушкиным, задает ему вопросы. Причём будут звучать реальные вопросы, адресованные поэту. Речь пойдет о том, где Пушкину нравилось находиться, что он любил, о его присутствии в каких-то местах, его отношении к музыке. «Интрига остается. Чтобы это узнать, надо прийти и послушать Александра Сергеевича, как он нам ответит. А ему есть что сказать», – заметил Николай Хондзинский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
На Пушкинском празднике поэзии больше не будет бардака как в метро в час-пик – Хондзинский Солисты Мариинского театра станут участниками концерта «Восемь вопросов Пушкину» в Пскове Какими будут Дни пушкинской поэзии и русской культуры в 2021 году Театр оперы и балета хотят создать в Пскове Работу по Пушкинскому празднику поэзии мы хотим начать уже сейчас – Хондзинский «Синхрон» с Пушкиным устроят в Пскове Николай Хондзинский рассказал, можно ли прийти на концерт «Восемь вопросов Пушкину» с детьми «Синхрон» с Пушкиным – ПАИ-live с Николаем Хондзинским Об исправлении подрядчиков, куда увозят псковский снег и кто должен убирать свалки – в интервью с Еленой Жгут В Пскове вывезли половину объёма снега, заложенного в контракте
Посмотреть все материалы сюжета >>>

На Пушкинском празднике поэзии больше не будет бардака как в метро в час-пик – Хондзинский
29 января 2021
На Пушкинском празднике поэзии больше не будет бардака как в метро в час-пик – Хондзинский
«Синхрон» с Пушкиным – ПАИ-live с Николаем Хондзинским
29 января 2021
«Синхрон» с Пушкиным – ПАИ-live с Николаем Хондзинским
«Библионочь-2021» пройдёт в Пскове в апреле
29 января 2021
«Библионочь-2021» пройдёт в Пскове в апреле
Умер актёр Василий Лановой
29 января 2021
Умер актёр Василий Лановой
Псковский театр драмы опубликовал афишу февраля
27 января 2021
Псковский театр драмы опубликовал афишу февраля
Юлия Пересильд приоткрывает завесу тайны над своим новым проектом
27 января 2021
Юлия Пересильд приоткрывает завесу тайны над своим новым проектом
Несколько тысяч уникальных записей петербургского Дома Радио времён Великой Отечественной войны передают в государственный архив
26 января 2021
Несколько тысяч уникальных записей петербургского Дома Радио времён Великой Отечественной войны передают в государственный архив
Часть секретов концерта «Восемь вопросов Пушкину» раскрыли в псковской филармонии
26 января 2021
Часть секретов концерта «Восемь вопросов Пушкину» раскрыли в псковской филармонии

Идет загрузка...