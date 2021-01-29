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Культура

Николай Хондзинский рассказал, можно ли прийти на концерт «Восемь вопросов Пушкину» с детьми

Главный дирижер Псковского симфонического губернаторского оркестра Николай Хондзинский в эфире проекта ПАИ-live 29 января рассказал, можно ли псковичам прийти на концерт «Восемь вопросов Пушкину» с детьми.

«Для большей части наших концертов возрастной ценз 6+, – отметил Николай Хондзинский. – Тут нет никаких недомолвок, нет ничего вульгарного, чтобы писать 18+».

Также спикер отметил, что история Александра Пушкина является интересным событием для детей.

«Конечно, определенный культурный уровень у ребёнка в отношении русской литературы, поэзии должен быть. Совсем малышам, наверно, это будет не очень понятно», – отметил Хондзинский, добавив, что формат ориентирован на молодое поколение и взрослых, которым будет интересно услышать и увидеть концепцию.

Концерт «Восемь вопросов Пушкину» состоится 6 февраля в Псковской областной филармонии.

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