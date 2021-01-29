0
16:44
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
16:06
О налипании снега на провода предупреждают жителей Псковской области
14:55
789 псковичей зарегистрировали квартиры в новостройках, купленные по льготной ипотеке
14:12
Александр Котов: Псковичи получили огромные возможности с открытием детской инфекционной больницы
14:09
Инструктор специального назначения: «Зубр» (ВИДЕО)
12:17
Шесть реанимационных боксов будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове
12:15
Call-центр заработал в Псковской инфекционной больнице
Еще новости
Общество

После обращения к губернатору в ФАПе в псковской деревне провели телефон

В ФАПе в деревне Большое Загорье Псковского района провели стационарный телефон, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

С жалобой, что людям не дозвониться до медпункта, на прямую линию к губернатору Псковской области 29 января обратилась местная жительница.

«Сегодня приобрели все необходимое оборудование и выехали на место, - рассказал начальник управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев. - Подключили в ФАПе современный стационарный IP-телефон. Он также может быть многоканальным, если это будет необходимо».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
29 января 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
О налипании снега на провода предупреждают жителей Псковской области
29 января 2021
О налипании снега на провода предупреждают жителей Псковской области
789 псковичей зарегистрировали квартиры в новостройках, купленные по льготной ипотеке
29 января 2021
789 псковичей зарегистрировали квартиры в новостройках, купленные по льготной ипотеке
Александр Котов: Псковичи получили огромные возможности с открытием детской инфекционной больницы
29 января 2021
Александр Котов: Псковичи получили огромные возможности с открытием детской инфекционной больницы
Инструктор специального назначения: «Зубр» (ВИДЕО)
29 января 2021
Инструктор специального назначения: «Зубр» (ВИДЕО)
Шесть реанимационных боксов будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове
29 января 2021
Шесть реанимационных боксов будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове
Call-центр заработал в Псковской инфекционной больнице
29 января 2021
Call-центр заработал в Псковской инфекционной больнице
Массовые беспорядки в условной колонии ликвидировали псковские курсанты
29 января 2021
Массовые беспорядки в условной колонии ликвидировали псковские курсанты

Идет загрузка...