После обращения к губернатору в ФАПе в псковской деревне провели телефон

15:33, 29 января 2021, ПАИ

В ФАПе в деревне Большое Загорье Псковского района провели стационарный телефон, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

С жалобой, что людям не дозвониться до медпункта, на прямую линию к губернатору Псковской области 29 января обратилась местная жительница.

«Сегодня приобрели все необходимое оборудование и выехали на место, - рассказал начальник управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев. - Подключили в ФАПе современный стационарный IP-телефон. Он также может быть многоканальным, если это будет необходимо».