Новый способ поаплодировать музыкантам нашли на фестивале в Пскове

17:53, 29 января 2021, ПАИ

Зрители фестиваля «Музыка на воде» в Пскове нашли новый способ поаплодировать музыкантам. Об этом рассказал главный дирижёр Псковского симфонического губернаторского оркестра Николай Хондзинский в эфире проекта ПАИ-live 29 января.

Он отметил, что на фестивале было много трогательных моментов. «Например, в конце первого концерта барочной музыки я случайно краем глаза заметил, что люди, когда уже было темно, фонариками на телефонах машут, подсвечивают, потому что аплодисменты практически не слышно на улице. То есть люди нашли возможность поаплодировать таким образом, чтоб мы их заметили», – рассказал дирижёр.

Он подчеркнул, что это было действительно очень теплое событие, от него остались приятные впечатления. «Мне кажется, что фестиваль в том или ином масштабе всё-таки состоится этим летом», – добавил Николай Хондзинский. По его словам, при наличии финансовых возможностей в 2021 году фестивалю можно уделить несколько дней, а также расширить площадки.