Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области

16:44, 29 января 2021, ПАИ

Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский районы, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболело 2 476 человек, в Островском – 1 380, в Невельском – 1 192.

Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (199), Красногородском (168) и Усвятском (125) районах.

В Пскове COVID-19 заболело 10 587 человек, в Великих Луках – 5 372.

Всего в Псковской области зарегистрировано 29 178 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 17 197 пациентов, 130 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.