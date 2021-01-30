Ресторанам и барам Петербурга разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы

09:36, 30 января 2021, ПАИ

С 30 января ресторанам Санкт-Петербурга разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы. Изменения в постановление по противодействию распространению коронавируса накануне подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте городского правительства.

Послабление касается всех предприятий общественного питания, включая расположенные в торговых центрах, за исключением фуд-кортов.

Также в Санкт-Петербурге смягчили ограничения по допуску зрителей на концерты, в кинотеатры, цирки и на спортивные мероприятия (заполняемость до 50%), разрешено принимать посетителей в океанариумах и аквапарках. В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки.

Ряд ограничений продлён по 15 мая, в том числе запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк; обязанность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Ранее Александр Беглов заявил, что в городе удалось добиться снижения заболеваемости, можно говорить об устойчивой тенденции.

Напомним, в Псковской области ограничения в связи с коронавирусом продлили до 9 февраля.