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Общество

Ресторанам и барам Петербурга разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы

С 30 января ресторанам Санкт-Петербурга разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы. Изменения в постановление по противодействию распространению коронавируса накануне подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте городского правительства.

Послабление касается всех предприятий общественного питания, включая расположенные в торговых центрах, за исключением фуд-кортов.

Также в Санкт-Петербурге смягчили ограничения по допуску зрителей на концерты, в кинотеатры, цирки и на спортивные мероприятия (заполняемость до 50%), разрешено принимать посетителей в океанариумах и аквапарках. В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки.

Ряд ограничений продлён по 15 мая, в том числе запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк; обязанность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Ранее Александр Беглов заявил, что в городе удалось добиться снижения заболеваемости, можно говорить об устойчивой тенденции.

Напомним, в Псковской области ограничения в связи с коронавирусом продлили до 9 февраля. 

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Ресторанам и барам Петербурга разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы В Псковской области выявили 150 новых случаев заболевания коронавирусом Европа снова закрывает границы из-за коронавируса Когда начнёт отступать пандемия, рассказали в Минздраве Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области Ещё 30 человек заболели COVID-19 в Пскове Более 19 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки Ещё две смерти от коронавируса зафиксировали в Псковской области В Пскове открылся детский корпус инфекционной больницы К очным занятиям смогут вернуться российские вузы с 7 февраля
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