Свыше 10,5 тысяч человек заболели коронавирусом в Пскове
В Пскове коронавирусной инфекцией заразились 10 644 человека, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место. На втором – Великие Луки (5 390 случаев), на третьем – Псковский район (2 487 случаев).
Всего в регионе подтверждены 29328 случаев заражения коронавирусом, в том числе 150 — за минувшие сутки. Выздоровели 17387 человек (190 за сутки), скончались 131 (1 за сутки).