0
12:29
Более 1000 тестов на коронавирус провели в Псковской области за сутки
11:00
Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
09:36
Ресторанам и барам Петербурга разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы
00:27
В Псковской области выявили 150 новых случаев заболевания коронавирусом
23:52
Жириновский: Москва – город одиноких молодых людей
23:08
Европа снова закрывает границы из-за коронавируса
22:39
«Мы хотим услышать молодёжь»: в Псковской области начала работу интернет-приёмная
Еще новости
Общество

Свыше 10,5 тысяч человек заболели коронавирусом в Пскове

В Пскове коронавирусной инфекцией заразились 10 644 человека, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место. На втором – Великие Луки (5 390 случаев), на третьем – Псковский район (2 487 случаев).

Всего в регионе подтверждены 29328 случаев заражения коронавирусом, в том числе 150 — за минувшие сутки. Выздоровели 17387 человек (190 за сутки), скончались 131 (1 за сутки).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

Более 1000 тестов на коронавирус провели в Псковской области за сутки
30 января 2021
Более 1000 тестов на коронавирус провели в Псковской области за сутки
Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
30 января 2021
Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
Ресторанам и барам Петербурга разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы
30 января 2021
Ресторанам и барам Петербурга разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы
В Псковской области выявили 150 новых случаев заболевания коронавирусом
30 января 2021
В Псковской области выявили 150 новых случаев заболевания коронавирусом
Жириновский: Москва – город одиноких молодых людей
29 января 2021
Жириновский: Москва – город одиноких молодых людей
Европа снова закрывает границы из-за коронавируса
29 января 2021
Европа снова закрывает границы из-за коронавируса
«Мы хотим услышать молодёжь»: в Псковской области начала работу интернет-приёмная
29 января 2021
«Мы хотим услышать молодёжь»: в Псковской области начала работу интернет-приёмная
​«Россети Северо-Запад» подвели результаты работы в Псковской области
29 января 2021
​«Россети Северо-Запад» подвели результаты работы в Псковской области

Идет загрузка...