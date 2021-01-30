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Общество

Назван список районов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в Псковской области

Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский районы, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболели 2 487 человек, в Островском – 1 401, в Невельском – 1 197. Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (201), Красногородском (169) и Усвятском (126) районах.

В Пскове COVID-19 заболели 10 644 человека, в Великих Луках – 5 390.

Всего в регионе подтверждено 29 328 случаев заражения коронавирусом, в том числе 150 – за минувшие сутки. Выздоровело 17 387 человек (190 за сутки), скончался 131 (один за сутки).

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