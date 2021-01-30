В программу кешбэка предлагают включить туры на 23 февраля и 8 марта

13:47, 30 января 2021, ПАИ

Ростуризм предложил включить в программу туристического кешбэка поездки на 23 февраля и 8 марта, пишет ТАСС. Такое письмо направила участникам туристического рынка начальник управления государственных туристских проектов и безопасности Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

Сейчас Федеральное агентство по туризму начало подготовку к третьему этапу программы. «Турпакеты, круизы и предложения отелей могут быть предложены туристам продолжительностью до 20 июня 2021 года», - говорится в письме. Отмечается, что инициатива находится на утверждении в правительстве Российской Федерации.

Представителям отрасли рекомендовано разработать туры в рамках акции по нескольким тематикам, включая предложения на предстоящие праздники, а также весенние школьные каникулы и майские выходные. Также планируется включить в программу туры выходного дня, предполагающие активный отдых, спа и санаторно-курортные программы, событийные мероприятия и туры для школьников.

Основные условия акции пока останутся неизменными. В частности, путешествие должно длиться не менее двух ночей, и государство вернет 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей за операцию по одной карте. Оплачивать отдых нужно картой «Мир», на нее же переведут кешбек. Количество туристических услуг на одного человека не ограничено.

Принять участие в программе могут туроператоры, зарегистрированные в едином реестре, а также гостиницы всех типов, электронные системы агрегаторов туристических услуг.

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