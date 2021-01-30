Великолукский бар нарушил запрет на работу ночью

14:26, 30 января 2021, ПАИ

В Псковской области продолжают фиксировать нарушения ограничительных мер в заведениях общепита, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Ночью 30 января в Великих Луках прошёл профилактический рейд. В нём приняли участие сотрудники полиции, Роспотребнадзора, администрации города и представители СМИ. Выяснилось, что в большинстве случаев заведения выполняют все установленные правила. При этом в ходе рейда выявили бар на проспекте Гагарина, который работал после 23:00. В заведении играла музыка, а посетители не соблюдали даже минимальные меры безопасности: люди были без масок. Деятельность бара, работающего с нарушениями, была пресечена.

Напомним, в Псковской области ограничения в связи с коронавирусом продлили до 9 февраля.