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Общество

Великолукский бар нарушил запрет на работу ночью

В Псковской области продолжают фиксировать нарушения ограничительных мер в заведениях общепита, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Ночью 30 января в Великих Луках прошёл профилактический рейд. В нём приняли участие сотрудники полиции, Роспотребнадзора, администрации города и представители СМИ. Выяснилось, что в большинстве случаев заведения выполняют все установленные правила. При этом в ходе рейда выявили бар на проспекте Гагарина, который работал после 23:00. В заведении играла музыка, а посетители не соблюдали даже минимальные меры безопасности: люди были без масок. Деятельность бара, работающего с нарушениями, была пресечена.

Напомним, в Псковской области ограничения в связи с коронавирусом продлили до 9 февраля. 

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