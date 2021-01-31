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Общество

Молодёжный центр организует фотоконкурс накануне Сретенского бала

Псковский городской молодёжный центр приглашает принять участие в фотоконкурсе, посвящённом Сретенскому балу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе молодёжного центра.

Фотографии должны соответствовать тематике Сретенского бала. Работу необходимо сопровождать цитатой про бал из мировой художественной литературы, дневниковых записей или воспоминаний выдающихся личностей XVIII – XX веков.

Работы участников будут оцениваться по следующим критериям: соответствие теме конкурса, общее восприятие, художественный уровень произведения, оригинальность идеи и содержание работы, техническое качество изображения.  При обработке фотографии допускается кадрирование, коррекция контраста и цвета, виньетирование.

В конкурсе могут принять участие как профессиональные, так и непрофессиональные фотографы Пскова и Псковской области в возрасте от 14 до 35 лет. К участию в конкурсе допускаются коллективные работы. Победитель будет определен по количеству лайков в альбоме с работами участников.

Заявки на участие принимаются до 12 февраля включительно в форме фотографии, соответствующей заявленной теме, на e-mail: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Фотография».

Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с положением.

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