Привить от коронавируса 70 млн жителей России поручил Путин

18:01, 31 января 2021, ПАИ

Президент Владимир Путин поручил привить от коронавируса не менее 70 миллионов россиян, сообщает РИА Новости.

«Мы в прививочную кампанию, связанную с гриппом, привили 68 миллионов человек. На такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусом», — сказал он.

Глава государства отметил, что производство вакцин идет с опережением графика. 18 января в России стартовала массовая вакцинация граждан против COVID-19. Прививку делают российским препаратом «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной.

В Псковской области прививку от коронавируса сделали уже около 2 тысяч человек, 172 из них прошли оба этапа вакцинации.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года, однако тогда она не носила массовый характер. В первую очередь прививка была доступна людям из групп риска, в частности врачам и учителям. Привитые граждане также должны носить маски.