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Общество

Еще 168 жителей Псковской области вылечились от коронавируса

Еще 168 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за минувшие сутки, всего болезнь победили 17 638 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За сутки 115 жителей региона заразились COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 29 608. Умер ещё один житель региона, общее число смертей достигло 132.

На данный момент в Псковской области проведено 248 777 исследований на коронавирус, в том числе 616 - за прошедшие сутки.

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