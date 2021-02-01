Еще 168 жителей Псковской области вылечились от коронавируса

07:49, 01 февраля 2021, ПАИ

Еще 168 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за минувшие сутки, всего болезнь победили 17 638 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За сутки 115 жителей региона заразились COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 29 608. Умер ещё один житель региона, общее число смертей достигло 132.

На данный момент в Псковской области проведено 248 777 исследований на коронавирус, в том числе 616 - за прошедшие сутки.